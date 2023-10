Nachruf auf Musiker aus Mönchengladbach Ein Banker und Rock ’n’ Roller

Seine musikalische Leidenschaft galt den Songs von Little Richard, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry und Co., dem Sound der 1950er-Jahre. Ihnen verpasste er mit seiner Band trotz ihres Alters die rebellische Frische von einst. Auch Stücke von Elvis Presley („One Night with You“), den Stones („Sympathie for the Devil“) und die kultige Version von Drafi Deutschers „Marmor, Stein und Eisen bricht“ waren Höhepunkte der stimmungsvollen Auftritte. Legendär bleiben seine Bühnenansagen. Bei Sprüchen wie „Wir reißen heute Abend den Puff hier ab, die Container stehen schon draußen“ oder „Jetzt tanzt der Bär, steppt die Wildsau“ tobte der Saal.