Abitur vor 60 Jahren in Mönchengladbach Wenn ein Klassentreffen wie eine kleine Zeitreise ist

Und Hans-Jürgen Wolf erinnert sich an seinen Latein Unterricht: „Mein Lehrer sagte damals zu mir, wenn Sie in Latein eine Vier haben wollen, dann werden Sie Messdiener“. Auch Nolden hat eine Anekdote zum Thema Lateinunterricht parat: „Ich erinnere mich, dass damals auch eine Gruppe ehemaliger Abiturienten in den Unterricht kamen. Die hatten vor 50 Jahren Abitur gemacht. Da dachten wir, das sind alte Männer“. Er lacht und seine Kameraden stimmen mit ein. Die kleine Zeitreise in die Schulzeit hat ihnen offenkundig gut gefallen. Gemeinsam lassen sie diese am Abend bei weiteren Geschichten ausklingen.