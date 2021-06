Ensemblia-Festival in Mönchengladbach : Wickrath hören und erleben

Ensemblia-Festival in Mönchengladbach

Wikrath Im Rahmen des Ensemblia-Festivals boten vier Studierende ein Klangkonzert auf dem Wickrather Marktplatz. Zu hören waren dabei Geräusche aus dem Stadtteil.

Mit der Soundinstallation „Klangplatz“ präsentierten die vier Studierenden Joseph Baader, Nathalie Brum, Elisa Metz und Vincent Stange von der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf am Donnerstagvormittag eine „akustische Ortsanalyse“ von Wickrath. Die Klanginstallation mischte abstrakte und dokumentarische Klangaufnahmen aus Wickrath, die Bürger zuvor einschicken konnten. Einige waren dem Aufruf gefolgt und beteiligten sich rege – so waren beispielsweise das mittägliche Angelusläuten, aber auch Geräusche aus dem Schlosspark, vom Wickrather Markt, dem Bahnhof und diverse Gesprächsaufnahmen zu hören. Die Bewohner brachten sich auch mit musikalischen Beiträgen ein, so steuerte etwa Norbert Degen, Vorstandsmitglied des Heimatvereins, den Refrain des Liedes „Om Weckrother Maat“ bei, welches er vor Jahren für die plattdeutschen Abende geschrieben hatte. Barbara Fitzek präsentierte Klavieraufnahmen von Bach und Chopin, während die Musikschule Notabene „Die kleine Achterbahn“ einreichte.