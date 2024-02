„Die Geschwindigkeitsbegrenzung ergibt oft keinen Sinn“ Mönchengladbacher klagt gegen Tempo 30

Christoph Schmitz steht am Schürenweg und schaut kopfschüttelnd den Autos hinterher, die am Tempo-30-Schild vorbeirauschen. „Hier hält sich doch niemand an diese Vorgabe“, sagt der Eickener. „Sie ist bei einer so gut ausgebauten Straße auch gar nicht notwendig. Es ist Wahnsinn, wie willkürlich die Stadt inzwischen Geschwindigkeitsbegrenzungen einführt.“ Schmitz hat Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf eingereicht und fordert, dass das Tempolimit am Schürenweg wieder zurückgenommen wird. Es ist aus seiner Sicht weder sinnvoll noch rechtens. „Und das gilt für viele Fälle in der Stadt. In engen Nebenstraßen und zum Beispiel vor Schulen kann ich die Regelung vollkommen verstehen“, sagt er. „Aber auf den Hauptstraßen wird so vor allem der Verkehrsfluss behindert.“