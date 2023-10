Tiefroter Haushalt in Mönchengladbach Die fetten Jahre sind vorbei

Die Steuer-Millionen in Mönchengladbach sprudeln und sprudeln. Noch nie hat die Stadt so viele Steuern von den Unternehmen eingeplant wie im Haushaltsentwurf für 2024. Allein 224 Millionen Euro an Gewerbesteuern stehen darauf. Und doch rutscht die Stadt mit ihrem Etat so tief in die roten Zahlen, dass allein für das Jahr 2024 eine Lücke in Höhe von knapp 78 Millionen Euro im städtischen Zahlenwerk klafft. Dazu weist die Stadt in ihrem Planungshorizont von vier Jahren insgesamt einen Fehlbetrag von Stand heute rund 300 Millionen Euro aus – das erinnert an düstere Zeiten in Mönchengladbach mit Nothaushaltsrecht.