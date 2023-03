Warnstreiks am Donnerstag und Freitag In Mönchengladbach bleiben wieder Kitas zu und Busse im Depot

Wie die Stadt Mönchengladbach am Mittwoch mitteilt, sind vom Streik am Donnerstag auch städtische Kindertagesstätten betroffen. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hatte die Komba-Gewerkschaft. In der Folge bleiben vier Kitas und eine Lena-Gruppe geschlossen, weitere acht Kitas und eine Lena-Gruppe bieten nur eine Notbetreuung an. Laut Stadt sind die Eltern in den betroffenen Einrichtungen vorab über die Streikmaßnahmen und deren Folgen informiert worden.