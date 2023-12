Wie Kitakinder Weihnachten erleben Morgen kommt das Christkind ...

Wenn es um die Geschenkefrage geht, fängt man am besten zeitlich vorne an. „Bei mir hat gerade der Nikolaus die Geschenke gebracht“, sagt Maurizio Henry, genannt Mauri (fast 6). „Aber das war nicht der echte Nikolaus. Weil der echte Nikolaus Rehe hat.“ Christian (5) findet, dass ja nicht überall der echte Nikolaus hinkommen kann, wenn es doch so viele Kinder gibt, und verrät: „Ich habe das Rentier vom Nikolaus gesehen, das hat sich so versteckt vor mir.“ Vom Nikolaus bis zum Weihnachtsmann ist es nur ein kleiner Schritt. Also ist für die beiden Jungs klar: An Heiligabend kommt der Weihnachtsmann. „Ich brauche rot und weiß“, bestimmt Mauri deshalb.