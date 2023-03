Gesunde Ernährung für Mönchengladbacher Kinder Wie eine Stiftung Kita-Kinder an abwechslungsreiches Essen heranführt

Seit drei Jahren gibt es das Projekt in der Stadt. Anfangs waren es drei Einrichtungen, die beliefert wurden, inzwischen nur noch eine. Nachdem der Lieferant „Bioland Brungs“ 2022 seinen Betrieb eingestellt hat, hätten nicht alle Einrichtungen mehr gedeckt werden können, so Jürgen Kutsch, Stiftungsgründer. Derzeit kooperiere die Stiftung in Mönchengladbach mit dem Biomarkt „Denns“. Wöchentlich stelle der Laden einen Gutschein aus, der an den Förderverein des Kindergartens überwiesen wird. Dort kümmere man sich dann darum, dass die Kindertagesstätte frisches Obst und Gemüse bekommt. Kutsch betont, dass man auf der Suche nach einem neuen Versorger sei, „Denns“ sei nur eine Übergangslösung. Es fehle an Unterstützern, dennoch hieße die Devise: weitermachen.