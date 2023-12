Kinderbetreuung in Mönchengladbach Kita „Duisenflieger“ ist durchgestartet

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mönchengladbach hat ihre neunte Kita in der Stadt eröffnet. Im Wohngebiet „In der Duis“ in Venn ist die dreigruppige Einrichtung für 50 Kinder an den Start gegangen. In Anlehnung an den Straßennamen haben die Awo-Kolleginnen die Kita „Duisenflieger“ getauft. „Wir freuen uns sehr, dass es nun endlich los gehen kann. Die ersten 16 Kinder werden nun eingewöhnt und füllen die Kita mit Leben“, sagt Nicole Schippers aus dem Kita-Team. Das offene pädagogische Konzept werde von den Kindern begeistert aufgenommen.