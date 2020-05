Ermittlungen in Mönchengladbach : Toter Junge: Kita hatte gewarnt

Am vergangenen Donnerstag wurde der getötete Fünfjährige beerdigt. Trauergäste legten Blumen, Kränze und Kuscheltiere auf das Grab. Am Rand wurden die Buchstaben seines Namens aufgestellt. Foto: Reichartz Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Im Kindergarten des Fünfjährigen war Anfang März ein blauer Fleck am Kind aufgefallen. Das informierte Jugendamt bot der Familie bei einem Besuch Hilfe an, doch die soll abgelehnt worden sein.

Hätte der kleine Junge, der am 21. April in einer Wohnung im Mönchengladbacher Stadtteil Dahl gewaltsam zu Tode kam, gerettet werden können? Die Staatsanwaltschaft hat die Akten des Jugendamtes ausgewertet: Danach hatten Erzieherinnen der Kita, die der Fünfjährige vor der Corona-Zwangspause besuchte, Anfang März einen blauen Fleck an dem Kind gesehen und das Jugendamt eingeschaltet (WDR, NDR und SZ berichteten am Mittwoch). Staatsanwalt Stefan Lingens bestätigte unserer Redaktion, dass es danach einen Besuch des Jugendamts im Zuhause des Fünfjährigen geben habe. Der Junge lebte mit seinem jüngeren Halbbruder, der 23-jährigen Mutter und deren gleichaltrigem Lebensgefährten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Es seien der Familie Hilfsangebote gemacht worden, doch die seien abgelehnt worden. „Weitere Maßnahmen von Seiten des Jugendamtes gab es zunächst nicht“, so der Staatsanwalt. Der blaue Fleck sei von der Mutter und deren Lebensgefährten damit erklärt worden, dass der Junge häufig hinfalle.