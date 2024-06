Kleine Allee in Mönchengladbach in Gefahr „Die Kirschbäume am Rheydter Markt haben keine Überlebenschance“

Eigentlich soll den Rheydter Markt auf einer Seite eine kleine, aber schöne Kirschbaumallee schmücken. Doch die Pflanzen haben löchrige Kronen und treiben nur dünne Äste aus. Sie kämpfen ums Überleben. Das geht auch aus einem Fraktionsantrag hervor, den SPD, Grüne und FDP nun in der Bezirksvertretung (BV) Süd vorlegten. Die Bäume, die vor circa zehn Jahren angepflanzt wurden, seien in einem Zustand, „den Fachleute als tot bezeichnen“. Die Situation sei schwierig, betonte Marcel Klotz (Grüne) in der BV Süd: „Wir mussten leider feststellen, dass die Kirschbäume wohl keine Überlebenschance haben.“