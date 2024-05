Kolumne Mensch Gladbach Kirmes nur noch mit Polizeischutz?

Zuckerwatte und Luftballons, laute Musik und schnelle Fahrgeschäfte, Kinderkarussell und Liebesäpfel – wenn Kirmes ist, soll es vor allem um eines gehen: Vergnügen, Spielen, den Alltag vergessen. Klar, ein wenig Nervenkitzel muss für die meisten Fans dieser Feste dabei sein – im Höhenrausch, in der Geisterbahn oder bei der Hoffnung auf das große Los an der Plüschtier-Bude. Nicht jeder mag es. Doch für viele Familien ist eine Kirmes immer eine Attraktion. So ist es auch bei der Frühkirmes in Rheydt, die am Freitag angelaufen ist.