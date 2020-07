Kolumne Denkanstoß : Kirche und politisches Handeln

Mönchengladbach Von der Kanzel predigen, was am nächsten Sonntag gewählt werden soll – „das geht gar nicht“, findet unsere Autorin. Aber wenn es um Gerechtigkeit geht, dann könne die Kirche, gar nicht anders als politisch zu sein.

Darf Kirche politisch sein? Die Frage beschäftigt die Menschen seit mindestens 2000 Jahren in schöner Regelmäßigkeit. Die einen sagen: „Auf keinen Fall! Die sollen beten!“ Die anderen sagen: „Auf jeden Fall! Sonst wird die Welt nicht besser!“ In beiden Fällen scheint mir das ein wenig einseitig und wenig hilfreich. Es gibt auch diejenigen, die geradezu „auf der Lauer liegen“, um der Kirche zu unterstellen, sie koche ihr eigenes Süppchen, in dem sie politisch Position beziehe.