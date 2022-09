Kolumne Denkanstoß : Kirche und Brauchtum im Wandel der Zeiten

Am Tag gegen Homophobie ist die Citykirche in Mönchengladbach in Regenbogenfarben illuminiert worden – als Zeichen gegen Hass und Hetze. (Archivfoto) Foto: Christoph Simonsen

Mönchengladbach Bruderschaften sind heute längst keine reine Männersache mehr. Auch Bischöfe sollten über Neuerungen nachdenken, findet unser Autor.

Derzeit bereiten wir uns rund um die Mönchengladbacher Münsterbasilika auf ein besonderes Jubiläum vor: Die „St. Vitus-Laurentius Bruderschaft Mönchengladbach-Stadtmitte gegr. 1422“ blickt auf eine 600-jährige Geschichte zurück. Das historisch nicht einwandfrei zu belegene Gründungsjahr rückte also auch in meinen Blick.

Im Jahr 1422 hatte die Gladbacher Abtei keinen Abt, sondern einen Administrator. Neuer Abt wurde 1424 Wilhelm Rouver von Wellinghoven I., der die Bursfelder-Reform in der Münsterabtei zu Gladbach durchzusetzen suchte. Damit sollte der moralische und materielle Niedergang vieler Benediktinerklöster beendet werden. Die Reformbewegungen des 15. Jahrhunderts wurden enorm beschleunigt, als Gutenberg 1450 den Buchdruck erfand und in Europa eine Medienrevolution auslöste. Davon profitierte auch der 1483 geborene Martin Luther mit der Reformation (1517) einer in sich erstarrten Christenheit. Die Gründung der St. Vitus Bruderschaft steht also am Beginn einer Zeit gewaltiger Neuaufbrüche im gesellschaftlichen und kirchlichen Leben des damals zu Ende gehenden Mittelalters.