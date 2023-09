Raub in Mönchengladbach Kioskbesitzer schlägt Täter mit Getränkekasten in die Flucht

Zwei maskierte Personen haben am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in einem Kiosk an der Mülgaustraße unter Vorhalt eines Messers E-Zigaretten gestohlen. Das meldet die Polizei. An das Geld aus der Kasse kamen sie nicht, da der 52-Jährige Kioskbetreiber sich mit einem Getränkekasten zur Wehr setzte. Die beiden Maskierten flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: etwa 17 bis 18 Jahre alt, dünne Statur, schwarze Trainingsanzüge, südeuropäisches Erscheinungsbild.