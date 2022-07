Raubversuch in Mönchengladbach : Kiosk überfallen – Täter schießt Mitarbeiter an

Kiosk überfallen – Täter schießt Mitarbeiter an

Raubversuch in Mönchengladbach

Am Montagabend wurde an der Lindenstraße ein Kiosk überfallen. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Ein Mann hat am Montagabend versucht, einen Kiosk an der Lindenstraße auszurauben. Dabei wurde ein 51-jähriger Mitarbeiter verletzt.

Bei einem Überfall an der Lindenstraße ist am Montagabend ein Kioskmitarbeiter angeschossen worden. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.