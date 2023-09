Volksverein Mönchengladbach Kiosk für Schüler von Hauptschule und Berufskolleg

Die beiden Schulleiterinnen berichten von gegenseitiger Unterstützung, betonen aber auch die sehr gute Kooperation mit den Mitarbeitenden im Schulamt. Der erst kürzlich in sein Amt eingetretene Schulamtsleiter Sascha Derichs begrüßt diese Kooperation und freut sich darüber, die Schüler bestmöglich versorgt zu wissen. Auch der Volksverein profitiert vom Betrieb des Schulkiosks, konnte er doch so weitere Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Personen einrichten. Zurzeit nutzen die verbliebenen 300 Schüler der Hauptschule sowie 160 Schüler des Berufskollegs das neue Angebot im Kiosk. Bisher ist nur der Bereich der Höheren Handelsschule in das Gebäude an der Kirschhecke eingezogen. Ist das Berufskolleg vollständig umgezogen, werden es 1200 Schülerinnen und Schüler sein.