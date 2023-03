Cine Factory in Mönchengladbach Kino im Haus Zoar läuft wieder an

Rund dreieinhalb Monate nach der Schließung des Kinos im Haus Zoar soll der Filmbetrieb in dieser Woche wiederanlaufen. Ab Donnerstag werden in dem Kino Kostenpflichtiger Inhalt unter dem neuen Namen „Cine Factory“ wieder Filme gezeigt, wie der neue Betreiber Hans-Jürgen Brandtner mitteilte. Brandtner ist auch Eigentümer von Haus Zoar. Der vorherige Kinobetreiber, die NH Filmtheaterbetriebs GmbH,Kostenpflichtiger Inhalt hatte im Dezember die Insolvenz beantragt, weil nach einem Jahr als Mieter im Haus immer mehr Geld hinzugeschossen werden musste. Der geplante Umbau im Erdgeschoss zum Luxus-Küchenstudio war ins Stocken geraten, bis zuletzt im Dezember wieder ein Küchenlieferant absagte, während die Sanierungskosten in die Höhe schossen.