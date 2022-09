Weltkindertag am 20. September : Kinderschutzbund: Mehr Fälle von häuslicher Gewalt

Mönchengladbach Depressionen und suizidale Gedanken seien auch bei kleinen Mädchen und Jungen häufig keine Fremdwörter mehr, warnen die Experten. Viele bräuchten psychologische Unterstützung.

Am Dienstag, 20. September, ist Weltkindertag. Der Mönchengladbacher Kinderschutzbund nimmt dies zum Anlass, um auf die aktuelle Situation von Kindern in der Stadt aufmerksam zu machen. Denn auch in Mönchengladbach haben die Kinderschützer die Erfahrung gemacht, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in sozialen Netzwerken, Videoportalen oder in Chatgruppen mit Mobbing konfrontiert werden, seit einigen Jahren extrem zunimmt. „Dies geschieht in solch‘ einer persönlichkeitsangreifender und wort- und bildgewaltiger Form, dass Depressionen und suizidale Gedanken bei unseren Jüngsten häufig keine Fremdwörter mehr sind“, sagt Mareike Eßer, Geschäftsführerin des Mönchengladbacher Kinderschutzbundes.