Spende nach Golfturnier Kinderschutzbund freut sich über knapp 20.000 Euro

„Das gespendete Geld ist in dieser schwierigen Zeit äußerst wertvoll, denn wie viele andere soziale Vereine haben auch wir mit immer mehr mit Spendenrückgängen zu kämpfen“, sagt Mareike Eßer, Geschäftsführerin vom Kinderschutzbund (DKSB). Die täglich zu leistende Arbeit mit hoch strittigen Eltern-Konflikten und Kindern, die in Not geraten sind, sei nur durch gut aus- und fortgebildetes Fachpersonal zu leisten. Als Anlauf- und Beratungsstelle für Kinder und Familien in Notsituationen fehle an allen Stellen Geld für die Umsetzung der sozialen Arbeit.