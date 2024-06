Karneval in Mönchengladbach D’r Prinz kütt – Kinderprinzenpaar ist komplett

Nicklas Luis Fondermann wird demnach das Kinderprinzenpaar komplettieren. Er ist 13 Jahre alt, wohnt mit seiner Mutter Verena und den beiden Schwestern Lena und Nené in Hardterbroich. Ganz unbekannt ist er in Karnevalskreisen nicht. Denn bereits von 2021 bis 2023 war er Kinderprinz in seiner Heimat-Karnevalsgesellschaft „Alles onger ene Hoot“ in Hardterbroich. Er besucht nach den Sommerferien die siebte Klasse der Hans-Jonas-Gesamtschule in Neuwerk. Sein Herz schlägt – natürlich – für den Karneval, Nicklas spielt aber auch Fußball und singt gerne. Beste Voraussetzungen also für eine mitreißende Bühnenshow mit seiner Prinzessin.