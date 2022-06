Karneval in Mönchengladbach : Kinderprinzenpaar ehrt jecken Nachwuchs mit Ströppkesorden

Mönchengladbach Es war keine einfache Session, die die Karnevalsgesellschaften schon zum zweiten Mal erlebt haben. Um so wertvoller ist das Engagement der Jugend, die sich in ihren Gesellschaften um das Brauchtum verdient gemacht hat. 26 neue Träger des Ströppkesordens wurden jetzt geehrt.

Das Kinderprinzenpaar Prinz Marlon I. und Prinzessin Lea I. nahm die Auszeichnungen vor. Als Erstes war die Große Rheydter Prinzengarde mit Mia Jennen dran. Dann folgte die KG Uehllöecker mit den Preisträgern Philip Tröltsch und Hannah Brüggen. Hannah tritt nicht nur als Tanzmariechen in Erscheinung, sondern kümmert sich auch um die Kleinen in ihrer KG. Auf die Frage, was sie sich in Zukunft wünscht, hatte sie nur eine Antwort: „Auf jeden Fall wieder Auftritte.“