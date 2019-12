Interview Jörg Hornivius : „Kinderarzt ist der beste Beruf überhaupt“

Jörg Hornivius berichtet über seine Erlebnisse als Kinderarzt und verrät, worauf er sich im Ruhestand freut.

Mönchengladbach Jörg Hornivius war dreißig Jahre lang Kinderarzt in Mönchengladbach. Er hat Familien über zwei oder sogar drei Generationen medizinisch betreut. Am heutigen Montag ist sein letzter Tag in der Praxis. Er erinnert sich an die Anfänge als Arzt in einer Klinik in Salzgitter.

Mit welchen Gefühlen gehen Sie in den Ruhestand?

Hornivius Ich werde am heutigen Tag sicher noch ein paar Tränchen verdrücken, aber ich gehe sehr zufrieden. Heute Mittag findet noch ein gemeinsames Essen mit der Praxis und ermeinen langjährigen Partnern Frau Dr. Kaiser und Herrn Dr. Berg statt. Ich übergebe die Praxis an meine zwei Nachfolger Frau Lisa Kühn und Dr. Wolfgang Biskup, die seit anderthalb Jahren eingearbeitet sind. Ich habe alles zu Ende gebracht, was ich zu Ende bringen wollte. Aber ich werde sicher ein halbes Jahr brauchen, um runterzufahren.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag als Kinderarzt erinnern?

Jörg Hornivius wollte schon früh Arzt werden.

Hornivius Ja, natürlich. Das war im Mai 1983 in einer Klinik in Salzgitter. Am ersten Tag wurde ich von Oberschwester Gertraud auf Handtuchgröße zusammengefaltet, weil ich einem sieben Monaten alten Säugling den Rücken zugewandt habe. Das habe ich nie vergessen und allen Müttern weitergegeben: Kehrt nie einem Säugling den Rücken zu, ihr wisst nicht, was das Kind tut.

Warum haben Sie sich entschieden, Kinderarzt zu werden?

Hornivius Ich wollte auf jeden Fall Arzt werden. Ich habe schon als Dreijähriger meinen Teddybären untersucht. Weil ich Augenprobleme hatte, habe ich als Kind viel Zeit in einer Augenklinik verbracht. Das hat mich alles angesprochen bis hin zu den Wellensittichen im Zimmer des Chefarztes. Da ich nicht dreidimensional sehen kann, schieden alle chirurgischen Fächer aus. Und zu Kindern hatte ich immer einen guten Draht. Es war die richtige Wahl: Kinderarzt ist der beste Beruf überhaupt.

Ist die Arbeit mit den kleinen Patienten schwieriger als mit Erwachsenen?

Hornivius Nein, man muss eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Das ist bei Erwachsenen aber genauso. Aber Erwachsene bekommen normalerweise keine Trotzanfälle oder schreien ausdauernd, wenn sie nicht untersucht werden wollen.

Wie gehen Sie damit um? Haben Sie besondere Tricks?

Hornivius Manchmal geht tatsächlich gar nichts mehr, dann gehe ich raus und die Arzthelferin übernimmt kurzzeitig. Manchmal muss man ein Kind tatsächlich auch festhalten. Eine Impfung ist eine Sache von Sekunden, da geht das schon. Die Kleineren lasse ich auch vorher mal in die Lok klettern, die im Sprechzimmer steht. Die Größeren lenke ich ab, zum Beispiel mit Bruchrechnen. Dann sind sie so überrascht, dass sie den kleinen Piks gar nicht bemerken.

Also gibt es bei Ihnen keine Kinder, die sich vor der Spritze unterm Tisch verstecken?

Hornivius Na ja, es wird in Serien geimpft. In der zweiten Serie werden die Kinder mit 12, 13, 14 und 15 Monaten geimpft. Zuletzt wissen sie natürlich schon, was kommt und dass es ein bisschen weh tut. Aber das ist nicht zu ändern.

Als Kinderarzt haben Sie viel Erfahrung mit dem Impfen. Was entgegnen Sie Impfgegnern?

Hornivius Ich habe die Ausrottung einer schweren Krankheit durch das Impfen erlebt. Als ich 1983 die Uni verließ, hielt ich mein letztes Referat über die Haemophilus-influenzae-b-Infektion. Das ist eine der schwersten bakteriellen Infektionen in den ersten Lebensjahren. Sie kann bleibende Schäden verursachen oder sogar zum Tod führen. In den Neunzigerjahren war sie noch weit verbreitet. Seitdem dagegen geimpft wird, kommt sie praktisch nicht mehr vor. Das habe ich erlebt und das erzähle ich auch den Impfgegner.

Was treibt Impfgegner eigentlich an? Können Sie die Bedenken nachvollziehen?

Hornivius Nur sehr begrenzt. Einige fürchten die Stoffe, denen die Kinder ausgesetzt werden, andere meinen, dass Kinderkrankheiten wie Masern zu einem Entwicklungsschub führen. Das ist aber nur eine Wunschvorstellung. Außerdem sollte man aber wissen, dass Masern tödlich verlaufen können. Auf zweitausend Erkrankte kommt es zu einem Todesfall. Hinzu kommt als tödlich verlaufende und nicht behandelbare Spätfolge eine Gehirnentzündung (SSPE). Das Impfen bringt einen Vorteil, der durch nichts zu ersetzen ist. Es schützt besonders die Schwachen, also kleine Kinder, alte und kranke Menschen. Ich habe in den 30 Jahren meiner Tätigkeit keine Erfahrungen gemacht, die meine positive Einstellung zum Impfen geändert hätten. Und ich habe viele Kinder geimpft.

Aus Ihrer Perspektive haben Sie ja einen besonderen Blick auf gesellschaftliche Veränderungen. Was war in den vergangenen Jahrzehnten die gravierendste?

Hornivius Mit Sicherheit das Verhältnis kleiner Kinder zu den elektronischen Medien. Ich erlebe immer wieder, dass die Kinder mit den Smartphones ruhig gestellt werden. Das ist besorgniserregend.

Warum? Ist es nicht gut, wenn die Kinder früh den Umgang mit den elektronischen Medien einüben?

Hornivius Wenn ich die Kinder in der Praxis frage, wie viele Stunden sie mit dem Handy verbringen, dann höre ich, dass sie sich am Tag drei bis fünf Stunden damit beschäftigen. Das ist viel zu viel. Darunter leidet die Entwicklung der Feinmotorik. Ein Beispiel: Ein Dreijähriger konnte bei der Vorsorgeuntersuchung nicht die Kreise, Dreiecke und Quadrate auf das entsprechende Feld des Steckbretts legen. „Das kann er nur auf dem i-Pad“, sagte seine Mutter. So etwas ist schon dramatisch. Auch die Grobmotorik ist betroffen, denn die Kinder bewegen sich nicht genug, es sei denn, sie treiben Sport im Verein. Als Erwachsene werden sie motorische Probleme haben. Aber wir Kinderärzte können das leider nicht mehr ändern. Der Zug ist abgefahren, fürchte ich.

Welche Rolle spielen die Eltern beim Kinderarztbesuch?

Hornivius (lacht) Kinderheilkunde ohne Mütter wäre mein Traumfach. Im Ernst: Eltern sind heute sehr ängstlich und unsicher, vor allem beim ersten Kind. Die Verantwortung für ein Neugeborenes ist erst mal ungewohnt, und sie sind sehr angespannt, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Es gibt auch oft keine Omas mehr im Hintergrund, die beruhigend eingreifen. Beim zweiten Kind sind die Eltern aber auch meist deutlich entspannter.

Kümmern sich die Eltern genug um ihre Kinder oder findet sogar eine Überversorgung statt?

Hornivius Die meisten Eltern kümmern sich wirklich gut um ihre Kinder, übrigens auch die Eltern aus sozial schwierigen Verhältnissen. Das Verantwortungsbewusstsein ist groß, es ist kein grundsätzlicher Mangel festzustellen. Wir haben aber auch einen guten Draht zum Jugendamt, das wir im Zweifelsfall zum Wohl des Kindes einschalten. In Mönchengladbach arbeiten alle sehr gut vernetzt, ich kann auch mal beim Familienhelfer anfragen, wenn eine Familie zum Vorsorgetermin nicht auftaucht. Das funktioniert gut.

Wie sieht es bei der Ernährung aus? Ist da Hilfestellung seitens des Kinderarztes gefragt?

Hornivius Bei der Ernährung von Flaschenkindern muss man manchmal auf die Bremse treten, aber die Eltern sind sehr einsichtig, wenn man zeigen kann, dass das Gewicht außerhalb des Standards liegt, also zu hoch ist.

Sie sind auch im Magischen Zirkel aktiv und auch schon als Zauberer aufgetreten. Muss man als Arzt auch ein wenig (be)zaubern können?

Hornivius (lacht) Nein, die Droge Arzt wirkt auch ohne Zauberei. Wir Mediziner treten sehr überzeugend auf, das hilft.

Zaubern Sie noch?

Hornivius Nein, ich war im Berufsverband sehr aktiv, das hat viel Zeit und Kraft gekostet. Aber das Engagement dort hat sich gelohnt. Unter anderem haben wir es nach 20 Jahren geschafft, dass eine kinderärztliche Notfallpraxis am Elisabethkrankenhaus geschaffen wurde. Bis dahin wechselten sich die Mönchengladbacher Kinderärzte reihum mit dem Notdienst ab, das waren 300 Stunden pro Jahr und Kollege. Jetzt sind die Heinsberger Kollegen mit dabei. Und in den Nächten übernimmt die Kinder- und Jugendklinik des Eli die Notfälle. Das ist eine für alle positive Situation.

Als Kinderarzt begleiten Sie ja Menschen und Familien teils über Jahrzehnte. Welche Beziehungen entstehen da?

Hornivius Es entstehen wirklich sehr enge Beziehungen. Frauen, die ich als Kind behandelt habe, kommen jetzt mit ihren eigenen Kindern. Ich habe sogar schon erlebt, dass die dritte Generation kommt. Das ist wunderbar, ich kann dann keinen schlechten Job gemacht haben, wenn sie alle mit eigenen Kindern wiederkommen. Ich bekomme natürlich auch mit, was aus den Kindern wird. Besonders spannend ist es, wenn sie eines Tages als Medizinstudenten vor mir stehen.

Kinderärzte gelten nicht gerade als Spitzenverdiener unter den Ärzten. Würden Sie einem jungen Medizinstudenten heute raten, Kinderarzt zu werden?

Hornivius Natürlich, es gibt nichts Schöneres. Außerdem verdient man gut als Kinderarzt.

Gibt es Krankheiten, die bei Kindern heute häufiger vorkommen als früher?

Hornivius Ich sehe eine Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten. ADHS ist auch sehr weit verbreitet.

Wie stehen Sie zu Ritalin bei der Behandlung von ADHS?

Hornivius Wenn die Diagnose ADHS stimmt, ist Ritalin für diese Kinder eine Möglichkeit, durch die Schule zu kommen. Es ermöglicht den Betroffenen, bei der Sache zu bleiben und Erfolgserlebnisse zu haben. Man sollte es nicht verteufeln.

Ginge es nicht auch ohne Ritalin?

Hornivius Dann bräuchten wir ein ganz anderes Schulsystem und vor allem kleinere Klassen. 15 Kinder kann ein Lehrer im Blick behalten, bei 30 ist das mehr als schwierig.

Wie verkraftet es ein Kinderarzt, wenn ein Kind unheilbar krank ist oder stirbt?

Hornivius Todesfälle bei Kindern sind glücklicherweise selten. In den Neunzigerjahren kam der plötzliche Kindstod noch relativ häufiger vor, weil die Kinder in Bauchlage und zugedeckt schliefen. Seitdem die Bauchlage nicht mehr empfohlen wird und Schlafsäcke verwendet werden, ist der plötzliche Kindstod sehr zurückgegangen. Ich habe selten Todesfälle erlebt. Einmal starb ein Kind an Krebs, ihm konnte nicht mehr geholfen werden. Die Eltern haben es nach Hause geholt.

Was war Ihr schönstes Erlebnis als Kinderarzt?

Hornivius Da kann ich gar keinen Einzelfall nennen. Es ist schön zu erleben, dass die Kinder gern kommen. Wenn sie 18 werden und den Arzt wechseln, sind sie oft traurig. „Jetzt sagt keiner mehr zu mir Prinzessin, wenn ich reinkomme“, hat mir eine Patientin gesagt.

Sie haben sich mit einer eigenen Zirkusvorstellung von Ihren kleinen Patienten verabschiedet. Wie kam es dazu?

Hornivius Zirkus hat mich immer fasziniert. Ich habe beim Zirkus Krone sogar schon mal den Löwenkäfig sauber gemacht. Als ich die Idee zur Abschiedsvorstellung hatte, hat meine Frau mich für verrückt erklärt. Aber es hat viel Spaß gemacht. Ich kannte den Zirkus gut, habe etliche Artisten behandelt. Es gab zwei Vorstellungen mit insgesamt 600 Zuschauern. Die Kinder fanden es toll, sie erzählen immer noch davon.

Worauf freuen Sie sich im Ruhestand?