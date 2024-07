Ärtzin in Mönchengladbach rät Die Ferien besser im Freien verbringen als am Handy

„Wer drei Stunden oder gar mehr am Tag elektronische Medien nutzt, hat statistisch ein mehr als doppelt so hohes Risiko, an Angststörungen und Depressionen zu erkranken“, sagt die Ärztin. Die Angst führe oft zu Aggression, auch gegen sich selbst. Das sogenannte Ritzen werde immer häufiger, wie die Kinder- und Jugendärzte der Stadt fast täglich diagnostizieren müssen.