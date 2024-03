Aufruf zur Impfung in Mönchengladbach Gefährliche Masern – ansteckender als Corona

In den Pandemie-Jahren sei die Zahl der Masern-Meldungen sehr niedrig gewesen, sagt Köllges. Doch nun sei wieder ein Anstieg zu verzeichnen von der einstigen „Kinderkrankheit“, die fast in Vergessenheit geraten war. Bei weniger als 80 gemeldeten Fällen im Bundesgebiet gelte die Nation als masern-frei. „Aber die Hürde haben wir schon gerissen“, so der Kinder- und Jugendarzt. Am Dienstag, 26. März, meldete das Robert-Koch-Institut 103 Fälle für 2024. Das Virus sei äußerst ansteckend, ansteckender als Corona. Auch außerhalb des Körpers überlebe es bis zu zwei Stunden in einem Raum. Leicht könne man sich ausmalen, was es bedeute, wenn ein an Masern erkranktes Kind im vollen Warteraum einer Praxis sitzt. Auch für Kliniken wäre ein Ausbruch von Masern eine Katastrophe. Da der rötliche Hautausschlag, der als charakteristisch für Masern gilt, erst in der zweiten Krankheitsphase auftrete und erst einmal nur Bläschen in der Mundschleimhaut auf die Infektion hinweisen, würden Masern auch nicht selten erst spät erkannt, warnt Sabine Keiser.