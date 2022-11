Krankheitswelle in Mönchengladbach Impfstoff gegen das RS-Virus kommt

Zwei Mönchengladbacher Praxen sind Studienpraxen Wer sein gesundes Kind nicht so lange ungeimpft lassen möchte, kann an der Beobachtungsstudie der Europäischen Arzneimittelbehörde teilnehmen. Die Studie sei federführend in Europa, angestrebt werde die Teilnahme von mehreren Tausend Kindern, so Köllges. Seine Praxis und die von Kinderarzt Martin Lüchtrath haben sich der Studie angeschlossen und verimpfen Beyfortus. „Die Impflinge werden dabei per Zufallsgenerator ausgewählt, 50 Prozent werden geimpft“, erklärt Köllges. Ein bis zwei Dosen reichten aus, der Impfstoff böte dann sechs Monate lang einen guten Schutz. Köllges hat bereits 20 junge Patienten geimpft, Lüchtrath fünf. „Wir haben alle Kindermediziner in der Stadt informiert und appellieren an Eltern, ihre Kinderärzte möglichst schnell auf diese Impfmöglichkeit anzusprechen“, sagt Köllges.