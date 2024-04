Jugendgesundheitswoche in Mönchengladbach Awo will fit machen für vernünftigen Medienkonsum von Kindern

In der Woche der Kinder- und Jugendgesundheit lud die Awo an einem Tag von 10 bis 17 Uhr zur offenen Sprechstunde mit der Möglichkeit zum Check von Sicherheitseinstellungen ein. Das niedrigschwellige und kostenlose Angebot richtete sich an Eltern, deren Kinder bereits Tablets und Smartphones nutzen dürfen. Zur Medienberatung gehört die Vorstellung einer Vielzahl von Schutzmechanismen für digitale Endgeräte. Themen sind ebenso sichere Apps und Tipps zu Altersgrenzen sowie verantwortungsvolle Mediennutzungszeiten. Die Resonanz auf die offene Sprechstunde war noch recht verhalten. Am Nachmittag kamen einige wenige Eltern. „Sie hatten einfache Fragen zum Online-Verhalten der eigenen Kinder“. Es seinen keine dramatischen Fälle dabei gewesen, fasst Zabci den Verlauf der Gespräche zusammen. Er und Eckle betrachten den Erstversuch als Testballon. „Vielleicht sollten wir eine Mischform entwickeln, in der wir auf die Eltern zugehen und diese zu uns kommen“, sagt Zabci. Er fürchtet, dass zwar ein Bewusstsein über die Gefahren bestehe, aber das Thema gesellschaftlich noch nicht ausreichend angekommen sein könnte. „Eltern fehlt oft das Wissen über Einstellungen. Ihnen sind viele Risiken nicht bewusst. Sie kennen sich oft nicht aus mit Chats, in denen sich Erwachsene als Kinder ausgeben können“, sagt Eckle. Nach Gesprächen zur Medienerziehung in der Familie seien sie dankbar für Hilfestellungen, um sich „in diesem Dschungel“ zurecht zu finden. Mit Blick auf die Angebote rund um Fragen zum Medienkonsum während der Gesundheitswoche ist Zabci überzeugt, dass das Thema in der Stadt präsent sei. „Wir probieren aus, wie wir die Menschen besser erreichen können“, so der Medienberater. Die Arbeit an den Grundschulen soll auf jeden Fall fortgesetzt werden. Außerdem ist eine Zusammenarbeit mit den Jugendzentren in der Stadt geplant.