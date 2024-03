Ehrung in Mönchengladbach Kinder und Jugendliche für besondere Leistungen im Karneval ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr wird der Sonntagnachmittag von Klaus Brose, Ex-Prinz, Ex-Präsident der Prinzengarde Mönchengladbach und auch Ex-Lehrer, moderiert; beste Voraussetzungen also für ihn, Gespräche mit den zu ehrenden Kindern und Jugendlichen zu führen, und diese Aufgabe habe er wieder gerne übernommen und stehe auch in den kommenden Jahren zur Verfügung, sagt Brose.