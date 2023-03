Neue Angebote für Familien Erste Mönchengladbacher Kinder- und Jugendgesundheitswochen starten im Mai

Während der Pandemie waren vor allem Kinder und Jugendliche von oftmals großen Einschränkungen betroffen: Sportvereine durften nicht besucht werden, Unterricht ist ausgefallen und die Kontaktbeschränkungen in der Freizeit haben ihr übriges getan. Eine enorme Herausforderung für die Kinder der Stadt, weiß auch Sozialdezernentin Dörte Schall: „Studien haben gezeigt, dass viele Kinder gesundheitliche Probleme entwickelt haben in den vergangenen drei Jahren.“ Es sei also dringend an der Zeit, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen wieder verstärkt in den Mittelpunkt zu stellen. „Sie sollen gesund in Mönchengladbach aufwachsen können – und das nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch“, sagt Klaus Röttgen, Leiter des Jugendamtes.