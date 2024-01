Kostenfreie Aktion in Mönchengladbach "Das bietet die Kinder- und Jugendgesundheitswoche"

Weil sie jedoch ein so großer Erfolg war, „wäre es verrückt gewesen, sie in den Boden zu stampfen“, sagt Samira Hlaouit, Koordinatorin des Netzwerks Frühe Hilfen. Somit beschloss die Stadt, sie in diesem Jahr erneut anzubieten, komprimiert auf eine Woche vom 8. bis 14. April. „Wir wollen, dass ihr in Mönchengladbach gut aufwachsen könnt. Gönnt euch eine Woche für eure Gesundheit“, heißt es dazu auf der Internetseite von den Initiatoren und den vielen Institutionen, die sich mit Angeboten beteiligen und die Idee unterstützen. Von nun an, so Hlaouit, soll das Aktionsprogramm jedes Jahr immer rund um den Weltgesundheitstag am 7. April stattfinden.