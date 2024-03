Kostenfreies Angebot in Mönchengladbach Das bietet die Gesundheitswoche für Kinder und Jugendliche

Der Veranstaltungskalender für die Woche vom 8. bis 15. April füllt sich immer mehr: Inzwischen sind fast 50 Programmpunkte rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gelistet. „Wir haben eine hohe Veranstaltungsdichte“, sagt Organisatorin Samira Hlaouit von den Frühen Hilfen in Mönchengladbach. Diesmal finden die Aktionen komprimiert in einer Woche statt, bei der Premiere im vergangenen Jahr fanden die Veranstaltungen über mehrere Wochen in einem Zeitraum von insgesamt fünf Monaten statt. Damals habe es rund zehn Veranstaltungen pro Woche gegeben, sagt Hlaouit. Ganz abgeschlossen ist das Programm noch nicht, es kommen laut Hlaouit noch einzelne weitere Veranstaltungen hinzu. Mit rund 60 rechnet sie am Ende. Dadurch, dass viele Partner wie Krankenkassen, Wohlfahrtsverbände, Jugend- und Familienzentren mitwirken, sind sie alle kostenfrei für die Nutzer.