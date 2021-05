Aktion gegen Fällarbeiten in Mönchengladbach : Kinder starten Petition zur Baumrettung

Aktion gegen Fällarbeiten in Mönchengladbach

Maya und Jonte aus Viersen besuchen die Montessori-Grundschule in Mönchengladbach und setzen sich für die Bäume am Geroweiher ein. Foto: Karolina Marques Pereira

Mönchengladbach Maya (8) und Jonte (7) wollen nicht, dass im Geropark gesunde Bäume gefällt werden. Auch die stark reduzierte Zahl ist ihnen zu viel. Deshalb haben sie eine Online-Petition gestartet.

Es sollen nach dem Bürgerprotest, der Unterstützung aus der Politik und dem Nachbessern der städtischen Planer zwar nur noch neun statt knapp 20 Bäume im Geropark gefällt werden. Das war vergangenen Dienstag, 27. April, in der Sitzung des Stadtplanungsausschusses bekannt geworden. Maya (8) und Jonte (7) von der Montessori-Grundschule, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Grünanlage befindet, setzen sich trotzdem für den Erhalt der gesunden alten Bäume am Geroweiher ein.