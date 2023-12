Aktion in Mönchengladbach Kinder schmücken Rheydter Weihnachtsbäume

Von den 60 bis 70 Kindern und Jugendlichen, die das Lerncenter besuchen, hat die Hälfte Wurzeln in anderen Kulturen. So wie Soukayna. Die 13-jährige kommt aus Marokko. Gemeinsam mit der elfjährigen Sara aus Syrien hat sie mitgeholfen, die Anhänger aus Papier zu basteln. Über das christliche Weihnachtsfest hörten die Musliminnen in der Grundschule. „Ich finde es interessant zu erfahren, wie andere Religionen sind, welche Traditionen es gibt und wie andere feiern“, erklärt Soukayna. „Das Weihnachtsbaum-Schmücken macht Spaß“, sagt Sara, „es ist ganz normal, dabei mitzumachen.“