Interkulturelles Projekt in Mönchengladbach : Kinder schmücken Weihnachtsbäume in Rheydt

Mönchengladbach Die Aktion soll der Image-Pflege der Friedrich-Ebert-Straße und gleichzeitig dem interkulturellen Dialog dienen. Über die Hintergründe.

Viele der Kinder, die für die neun Christbäume den Schmuck gebastelt haben, sind keine Christen, feiern also auch kein Weihnachten. Sich an der Aktion zu beteiligen, war für sie trotzdem so selbstverständlich wie die Teilnahme von Christen am Zuckerfest zum Abschluss der Fastenzeit. Karin Boeker-Mahr freute sich, dass auch die Mütter miteinander ins Gespräch kamen.