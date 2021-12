Mönchengladbach Kindersport : In der Kita Kuntermumm ist Bewegung drin

Mönchengladbach Die Kita Kuntermumm ist zur Bewegungskita geworden. Der Stadtsportbund vergab das Siegel – und die Kinder zeigten gleich, wie Bewegung aussieht.

„Wenn die Kinder morgens kommen, dann geht es als erstes in den Bewegungsraum. Für Kinder ist es wichtig, dass sie sich jederzeit bewegen können. Kollegen in unserem Team haben bereits an einer Bewegungskita gearbeitet“, sagt Helga Räder-ten Cate, stellvertretende Geschäftsführerin der Mumm Familienservice gGmbH. „Wir haben auch bewusst nicht so viele Möbel, damit genug Platz ist. Sport und Sprache gehören zusammen. Wer sich nicht gut bewegen kann, der hat auch Schwierigkeiten, eine Sprache zu lernen. Daher war uns dieser Schritt als Sprachkita wichtig.“