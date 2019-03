Circus Roncalli in Mönchengladbach : Kinder entdecken Roncalli

Leo lässt sich nach anfänglicher Scheu von Clown Gensi einen Schmetterling auf die Wange schminken. Beim Tag der offenen Tür konnten Kinder den Circus Roncalli ganz für sich entdecken und auch mitmachen. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Beim Tag der offenen Tür zeigte der Circus Roncalli am Sonntag, was hinter den Kulissen passiert, und probte mit den Besuchern artistische Kunststücke in der Manege. Unsere Autorin war mit ihrem Sohn Leo (5) dabei.

Eigentlich dachte ich bisher, wir hätten zu Hause wirklich genug Zirkus. Zwar gibt es bei uns keine Akrobatinnen oder Feuerspucker, dafür aber Manege frei für Diskussionen über das Aufräumen des Kinderzimmers und aufwändig einstudierte „Ninjago“-Kampf-Vorstellungen. Und ja, irgendwie ist das auch Zirkus – wenn auch ein anderer. Denn den klassischen Circus Roncalli durften wir am Sonntagmorgen kennenlernen. Ziemlich aufgeregt, und nach dem die Hausaufgaben für die Vorschule am Montag endlich erledigt waren, sprang Leo ins Auto. „Los, jetzt aber schnell, um 10 Uhr geht’s los“, wies er uns beinahe routiniert zurecht. Witzig, denn meist ist das ja mein Spruch. Aber wie war das noch mit dem Apfel und dem Stamm? Naja gut.

Am Geroplatz, wo der Circus Roncalli an diesem Sonntag zum Tag der offenen Tür lädt, wartet schon Neele Ziesing, die die Medien betreut, um uns in eine Loge zu begleiten, von der wir einen atemberaubenden Blick mitten in die sagenhafte Manege haben. Beim Anblick von den tollen Auftritten der Bello Sisters, der Cendenos Brothers und der jungen Akrobatin Quincy Azzario, wird einem gerne auch mal ein bisschen schwindelig. Weitaus mehr als sein Schwindelgefühl machen Leo aber seine Hände zu schaffen: „Mir tun die schon fast ein bisschen weh vom ganzen Klatschen! Aber das muss man, weil es ist so super hier!“

Leo, der fünfjährige Sohn unserer Autorin, starrt fasziniert in die Manege. „Man muss hier so viel klatschen, weil es so super ist“, sagt er. Foto: Markus Rick (rick)

Info Roncalli zu Gast in Mönchengladbach Vor Ort Das Roncalli-Gastspiel findet noch bis zum Sonntag, 7. April in Mönchengladbach statt. Tickets unter der Telefonnummer 02161 9169990 oder unter www.roncalli.de, Preise: 15 bis 64 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) oder an der Kasse vor dem Zelt am Geroweiher zwischen 10 bis 20 Uhr.

In der Pause geht es für Leo zu Clown Gensi. Bei seinem Anblick ist er anfänglich zwar ein wenig zurückhaltend, taut aber doch schnell auf und lässt sich schminken: „Ich möchte bitte einen Schmetterling auf meiner Wange haben, geht das?“ „Klar, kein Problem, kleiner Leo!“

In Begleitung der großen Zirkus-Insiderin Neele pilgert Leo nach der Vorstellung auch noch in den Backstage-Bereich. „Hier liegen die ganzen Requisiten, die die Zirkusleute bei ihren Auftritten brauchen. Und schau mal, Leo, das hier, ist besonders wichtig“, erklärt sie und zeigt dabei auf einen großen Bildschirm. „Hier stehen wir nämlich während einer Vorstellung immer alle und gucken, dass alles gut läuft. Manchmal wird in der Manege auch Hilfe benötigt, und dann wissen wir direkt Bescheid.“ Verständnisvoll entgegnet Leo: „Ja, zum Beispiel wenn jemand stürzt und sich weh tut. Dann braucht er dringend ein Pflaster. So wie ich hier. Guck mal, mit Pandabären.“

Das Highlight: Leos Gang in die Manege. Einmal durch den samtroten, schweren Vorhang zu gehen – ein Traum. Die Perspektive in den Zuschauerraum ist einmalig. Es ist schwer vorstellbar, dass man von diesem Anblick, stellt man ihn sich mit tosendem Publikum vor, jemals müde wird.