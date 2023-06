Kindergarten in Mönchengladbach Wie Kita-Kinder über Krieg und Frieden reden

Krieg beschäftigt schon die Kleinsten. Die Kinder im Kinder- und Familienzentrum Pfiffikus stellten in den vergangenen Monaten viele Fragen: „Warum gibt es eigentlich Krieg?“, „Wieso sind meine Freunde geflüchtet?“. Weil das Thema nicht nur in der Kita eine Rolle spielte, sondern im gesamten Stadtteil Hardterbroich-Pesch, entstand ein Projekt, bei dem viele Menschen, Vereine und Organisationen mitmachten: „Lichtblicke in dunklen Zeiten“. Ein halbes Jahr lang wurde in dem Viertel an einer gemeinschaftlichen Friedensbotschaft gearbeitet. Dabei hatte es keine Rolle gespielt, welchem Kulturkreis oder welcher Religionsgruppe man angehörte, ob eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung vorlag oder nicht. „Alle konnten dabei sein“, sagt Samira Rippegather, Leiterin des Familienzentrums.