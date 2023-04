Ferienprogramm in Mönchengladbach Wenn Kinder ihre Traumstadt gestalten

„Zunächst haben wir überlegt, was sich Kinder von einer Stadt wünschen, und auch den Bezug zu Mönchengladbach hergestellt, da die Kinder hier leben“, sagt Workshopleiterin Teresa Linard. Der Bunte Garten zähle für die meisten zu den Lieblingsorten in der Stadt. Bei den Gesprächen seien Spielplätze und Kontakt zu Tieren wichtige Themen gewesen, so die Künstlerin.