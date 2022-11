Ehrung in Mönchengladbach Kinda Hazouri bekommt den Stiftungspreis des „Humas“

„Ich wünsche mir, dass wir zusammenhalten, einander wertschätzen und respektieren.“ Mit diesem Appell wandte sich Kinda Hazouri an ihre Zuhörer. Die junge Frau ist die diesjährige Preisträgerin des Stiftungspreises des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums Mönchengladbach. In einer festlichen Veranstaltung in der Aula des Gymnasiums wurde sie am Freitag ausgezeichnet. Die Schüler Alex Rölkes und Lea Fembacher moderierten. Konstantin Schubert tanzte und Nele Schillinger sowie Katharina Rosenland spielten Harfe.