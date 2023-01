Unfall in Mönchengladbach Kind (4) nach Kollision mit E-Scooter schwer verletzt

Wie die Polizei heute, 1. Januar, mitteilte, gab die Mutter des Kindes an, dass sie an der Bushaltestelle gewartet hätten, als der E-Scooter-Fahrer aus Richtung Lüpertzender Straße gekommen sei. Er sei in Richtung Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Der Mann soll dann links in den überdachten Bushaltestellenbereich eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Vierjährigen.