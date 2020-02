Schlachtruf über Mönchengladbach hinaus bekannt : Eisenbahner feiern seit 44 Jahren mit Puff-Puff-Puffer

Rheydt Die KG Blau-Weiß Eisenbahner ist eine kleine Gesellschaft aus Rheydt-West. Dank ihres Schlachtrufes „Puff-Puff-Puffer“ ist sie aber auch über die Grenzen Mönchengladbachs hinaus bekannt. Auch bei ihrer Sitzung am Samstagabend, die traditionsgemäß im Verwaltungsgebäude des Elisabeth-Krankenhauses stattfand, war dieser Narrenruf Thema des Abends.

„Das ist echt genial. Wenn ich den aufsage, habe ich in jeder Stadt die Aufmerksamkeit sicher“, sagte Prinz Axel I. Der Schlachtruf ist in ganz Deutschland einzigartig. Angespielt werden soll damit auf den Namen der Eisenbahner, die in diesem Jahr ihr 44-jähriges Bestehen feiern. Für ihr Jubiläum hatte die Karnevalsgesellschaft groß aufgetischt – zehn Programmpunkte hatte der kleine Verein auf die Beine gestellt, bestehend aus Comedy, Tanz und Musik.

Hans-Joachim Coenen ist Geschäftsführer der Gesellschaft. Für die Sitzung am Samstagabend kümmerte er sich vor allem um die Künstler und die Organisation. Ganze acht Stunden wurden am Freitag für den Aufbau benötigt, am Sonntag stand der Abbau an. Karneval bedeutet für die Mitglieder nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit. Für Coenen ist dies aber kein Problem: „Der Karneval ist eine Tradition, die ich nicht missen möchte. Würden wir diese Arbeit nicht verrichten, würde das gesamte Brauchtum wegfallen.“