Handwerk in Mönchengladbach Ein Laster für die Kfz-Azubis

Mönchengladbach · Die Kfz-Innung in Mönchengladbach hat mehr als eine halbe Million Euro in eine neue Ausstattung der überbetriebliche Ausbildungswerkstatt investiert. Dazu gehört auch ein ganzer Lastwagen. Was die Auszubildenden dort lernen und warum das für den Logistikstandort so wichtig ist.

12.03.2024 , 05:10 Uhr

Die Auszubildenden nehmen das neue Lehrfahrzeug in der Werkstatt im Haus des Handwerks unter die Lupe. Foto: Markus Rick (rick)

Von Kurt Lehmkuhl