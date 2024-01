Mönchengladbacher Bauamt im Einsatz Wand an Problem-Baugrube eingestürzt

Als Hannelore Meyer* am Freitagmorgen auf die Straße tritt, traut sie ihren Augen kaum. In der Baugrube gegenüber ihres Hauses liegen überall Ziegel, Schutthaufen und Steinbrocken. „In der Nacht ist eine Kellerwand vom früheren Nachbarhaus eingestürzt. Das ist der helle Wahnsinn da drüben“, sagt Meyer. „Eigentlich sollte die Grube ab Montag nach meinen Informationen eingeschalt werden, der Kran war schon bestellt.“ Meyer lebt seit 35 Jahren an der kleinen Straße Neukrapohl in Heyden. Sie mag die Ruhe, die nette Nachbarschaft. Doch seit mehr als anderthalb Jahren gibt es immer wieder Probleme.