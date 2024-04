Probleme beim Bahnverkehr in Mönchengladbach Aktuell keine Zugfahrten am Hauptbahnhof in Rheydt

Bereits am vergangenen Abend sei es immer wieder zu Problemen mit dem Stellwerk gekommen, wie der Sprecher der Deutschen Bahn berichtet. Zwischendurch wäre eine Zugdurchfahrt zwar möglich gewesen – aktuell laufe aber wieder gar nichts, so die DB. Das betroffene Stellwerk wird aktuell repariert. Laut dem Sprecher der DB müssten hierfür unter anderem mehrere Teile ausgetauscht werden. „Das ist also etwas aufwendiger“, so der Sprecher. Von den Einschränkungen betroffen sind unter anderem der RE 4, RE 8, RB 27 und der RB 33. Auch auf anderen Linien und an anderen Haltestellen kann es aufgrund der Reparaturarbeiten zu Verspätungen oder Ausfällen kommen.