Festival mit acht Konzerten Sommermusik Schloss Rheydt wird volljährig

Das Mückenproblem am Museum Schloss Rheydt lässt nach – so die Beobachtung von Museumsdirektor Karl-Heinz Wiegmann. Erwartet werden für die Zeit der Sommermusik trockene Abende ohne Hitzerekorde, ergänzt Günter vom Dorp beim Pressegespräch in der Vorburg. Damit sind sich Hausherr und Veranstalter einig, dass auch in dieser Hinsicht zu den acht geplanten Konzerten des Festivals ideale Voraussetzungen für entspannten Genuss gegeben sind. Und die städtische Beigeordnete Christiane Schüßler, nun im dritten Jahr in Mönchengladbach und damit auch bei der Sommermusik dabei, hebt die besondere Atmosphäre des Veranstaltungsorts Schloss Rheydt hervor.