Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Keine neuen Nachweise am Dienstag

Keine neuen Nachweise am Dienstag

Am Dienstag gab es keine neuen Corona-Infektionen in Mönchengladbach. Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach vermeldet am Dienstag keine neuen positiven Nachweise. Auch die Zahl der Genesenen ist unverändert. Nur zwei Patienten werden derzeit im Krankenhaus behandelt.

Aktuell sind 36 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Damit ist die Zahl unverändert zum Vortag.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet damit am Dienstag, 23. Juni, (Stand: 8 Uhr), keine neuen positiven Nachweise. Die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle liegt damit bei 666 (Vortag: 666). Davon sind 589 Personen (Vortag 589) bereits genesen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 7449 (Vortag: 7382). Aktuell befinden sich 281 Personen (Vortag: 285) in Quarantäne, davon werden zwei im Krankenhaus behandelt. Der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner befindet sich wie am Vortag bei 8,0.