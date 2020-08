Pandemie in Mönchengladbach : Corona-Zahlen sinken leicht in der Stadt

Mönchengladbach Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in Mönchengladbach am Montag leicht zurückgegangen. Das Gesundheitsamt meldete keine neuen Fälle. Allerdings bleibt die Lage ernst.

92 Menschen in Mönchengladbach waren am Montag mit dem Virus infiziert. Das sind sieben weniger als noch am Sonntag, wie das Gesundheitsamt der Stadt mitteilte. Am Montag gab es keinen neuen positiven Nachweis. Seit März wurde das Virus bei 917 Gladbachern nachgewiesen. Davon sind 778 Personen bereits genesen.