Nahverkehr, Müll und Kitas Diese Folgen hat der Warnstreik am Dienstag in Mönchengladbach

Wie Verdi Linker Niederrhein mitteilt, findet am Dienstag ab 11 Uhr eine zentrale Streikkundgebung auf dem Parkplatz an der Gracht in Rheydt statt. Vorgeschaltet sind Demonstrationszüge durch das Stadtgebiet. „Die Verkehrswege in Rheydt zwischen Rheinstraße, Rheydter Straße, Theodor-Heuss-Straße, Hauptbahnhof Rheydt bis hin zum Parkplatz Gracht werden an diesem Vormittag größtenteils komplett oder zeitweise gesperrt oder nur eingeschränkt nutzbar sein“, teilt Verdi mit. Die Demonstrationen starten gegen 10 Uhr. Am Kundgebungsort wird gegen 11.15 Uhr Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz als Hauptredner zu den Streikenden sprechen. Verdi erwartet eigenen Angaben zufolge „mehrere Tausend Streikende aus dem öffentlichen Dienst“.