Leere Busbahnhöfe in Mönchengladbach Warnstreik bringt Nahverkehr zum Erliegen

Für die Vitusstadt ist es der nunmehr vierte Streiktag in zweieinhalb Wochen. Am 14. und 28. Februar hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. In der Folge blieben Kitas geschlossen und Busse im Depot. Die Komba Gewerkschaft setzte am 2. März nach – Kitas blieben zu, eine Demo zog durch die Gladbacher City. Und jetzt, am 3. März, legt Verdi mit einem Warnstreik nach, der erneut den öffentlichen Nahverkehr trifft. In Mönchengladbach haben sich dem Mitarbeiter der NEW und der Mags angeschlossen.