Mönchengladbach : Stadt erlaubt Silvester weiterhin Feuerwerk

Silvester wird es in Mönchengladbach weiterhin ein Feuerwerk geben. Foto: dpa, flm

Mönchengladbach Zum Jahreswechsel dürfen in Mönchengladbach weiterhin Silvesterraketen in den Himmel geschossen werden. Die Stadt schließt sich damit der Auffassung der Bezirksregierung Düsseldorf an: Feuerwerke führen demnach nicht zur Überschreitung der Grenzwerte. OB Reiners setzt in einem Appell auf Freiwilligkeit.

Der Verein Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte im Oktober die Forderung an die Stadtverwaltung gerichtet, die Feinstaubbelastung durch Silvesterfeuerwerke in Mönchengladbach zu reduzieren. In einer Stellungnahme teilt die Stadt dem Verein jetzt mit, dass sie nicht beabsichtigt, der Forderung der DUH zu folgen und sich der Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf anschließt. Demnach entbehrt ein generelles Verbot von Silvesterfeuerwerken in Nordrhein-Westfalen einer Rechtsgrundlage. Da die Feuerwerke aber nicht zu einer Überschreitung der einschlägigen Immissionsgrenzwerte führen, sei davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für ein Verbot laut Landes-Immissionsschutzgesetz nicht erfüllt seien.

Aus Sicht der Bezirksregierung ergibt sich durch die von Silvesterfeuerwerken ausgelöste Feinstaubbelastung keine Veranlassung eines immissionsschutzrechtlichen Eingreifens durch die Änderung der bestehenden oder in der Fortschreibung befindlichen Luftreinhaltepläne. Sowohl die räumliche als auch die zeitliche Ausdehnung der Feinstaubbelastung an Silvester sei stark begrenzt und habe keinen relevanten Einfluss auf den Feinstaub-Jahresmittelwert. Die rechtlichen Bestimmungen würden sowohl für den Jahresmittelwert als auch für den Tagesmittelwert eingehalten. Falls durch die Belastung punktuell der zulässige Tagesmittelwert überschritten wird, seien solche Überschreitungen an 35 Tagen im Jahr zulässig.